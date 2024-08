Pensioni sindacati contro l’ipotesi di stretta sull’uscita anticipata | Attacco ai diritti No ad aggravare le disparità sociali ed economiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Irispediscono al mittentedi una nuovaper il pensionamento anticipato, emersa nelle ultime ore tra le ipotesi di risparmio in vista della legge di Bilancio. Allo studio ci sarebbe l’allungamento a 6-7 mesi della ‘finestra mobile’, cioè il tempo d’attesa tra la maturazione del diritto alla pensione (che per quellascatta con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e il momento in cui si riscuote effettivamente l’assegno. La Lega ha poi proposto una Quota 41 light: per non rinunciare alla bandierina dell’opzione di lasciare il lavoro appena raggiunti i 41 anni di contributi, accetterebbe il calcolo dell’assegno con il metodo contributivo, cosa che però comporterebbe corposi tagli all’importo finale.