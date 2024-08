Palazzo Pretorio rimette a nuovo i serramenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024)rifà il look ai. Gli obiettivi del progetto da 130mila euro, finanziato con decreto del Ministero dell’Interno, per riqualificare iesterni, nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico sulla sede comunale posta in piazza Campello sono l’efficientamento dell’edificio sede del Comune di Sondrio e un maggiore comfort per chi vive e frequenta gli ambienti. La giunta comunale di Sondrio, nella sua ultima seduta, ha approvato infatti il progetto esecutivo. Iesterni disono in legno massello verniciato, di diverse tipologie, a seconda delle modalità di apertura e del sistema di oscuramento. L’elevata esposizione solare, l’azione degli agenti atmosferici e la scarsa manutenzione operata nel corso degli anni hanno causato un evidente degrado.