Osimhen ovvero quando una cattiva gestione del calciatore può incidere sulla sua carriera

(Di martedì 27 agosto 2024) Una trappola L’abbiamo visto e rivisto, letto e riletto, detto e ridetto: la SSC Napoli, nella persona di Aurelio De Laurentiis, ha gestito malissimo l’asset. La società azzurra si è lasciata intrappolare da un rinnovo abnorme fondato su un contratto non sostenibile – soprattutto se lo pesiamo in relazione agli accordi stipulati con i compagni di– e poi, alla fine, anche da una clausola rescissoria rivelatasi troppo alta, almeno nel contesto stagnante del calciomercato 2024. Non ci sono attenuanti, a maggior ragione se consideriamo come il rinnovo di Osimhem, di fatto, abbia bloccato il Napoli per tre sessioni di mercato: estate 2023, inverno 2024 ed estate 2024. Alla fine il club è riuscito/riuscirà a venirne fuori, nel senso che ha allestito/allestirà a Conte la squadra che voleva, o giù di lì.