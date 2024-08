Milan Gerry Cardinale processa Paulo Fonseca | fiducia a tempo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 agosto 2024), il numero uno rossoneroè arrivato ao per parlare con: ad oggi c’èe non ci sono rischisì, ma non per sempre. Il doppio passo falso delprima contro il Torino e poi contro il Parma ha fatto sì che molti tifosi del Diavolo mettessero giàsulla graticola. La pioggia di critiche nei confronti del tecnico portoghese è arrivata e non si è fatta attendere e per l’occasione, il numero unoha fatto visita al centro sportivoello per avere un confronto con tutto il club. L’imprenditore americano ha ribadito lanei confronti die la sua piena vicinanza. Certo che, però, ci deve essere un cambio di rotta subito. Laè confermata, ma se dovessero arrivare altri passi falsi importanti, non sarebbe da escludere l’ipotesi di un esonero imminente.