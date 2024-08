Messina Sciotto riconosce gli errori e lancia un appello ai tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Il presidente del, Pietro, prova a ricucire i rapporti con la tifoseria organizzata che, come preannunciato nei giorni scorsi, ha disertato la prima partita casalinga contro il Potenza e continuerà a disertare tutte le gare al Franco Scoglio in segno di protesta controstesso. Il presidenteunquindi alla tifoseria invitandola a sospendere ogni forma di protesta nell’interesse esclusivo della squadra e manifesta la disponibilità ad incontrare i rappresentati dei club alla presenza del sindaco Federico Basile. L’diai“Sono consapevole di avere commesso degli, sempre in buona fede e per il troppo amore per il nostro amato; comprendo lo stato d’animo della tifoseria e sono sinceramente dispiaciuto per la situazione di conflittualità che si è creata.