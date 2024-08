Lukaku gela Antonio Conte | slitta l' arrivo al Napoli il dettaglio che complica tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) L'attesa del piacere dovrebbe essere essa stessa piacere, ma in questo caso sta diventando un tormento. Il giro di boa di centravanti aè una questione sempre più snervante e, a farne le spese, oltre ai tifosi, èche, con due giornate di campionato già sul groppone, ancora non ha un numero 9 titolare. Sabato al Maradona arriva il Parma, la mini-rivelazione di questi primi 180' di campionato e l'allenatore leccese sta cominciando a pensare che, ancora una volta, non avrà un centravanti. L'accordo tra ile il Chelsea è stato trovato, sulla base di 30 milioni di euro ed il 30% ai blues sulla futura rivendita. Big Rom aspetta il via libera per poter partire verso l'Italia e sostenere le classiche visite mediche di rito. Per ora, però, èin stand-by.