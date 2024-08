L’oro di Napoli di Vittorio De Sica è la pre-apertura di Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 27 agosto 2024)didiDeè la pre-di81didel 1954 conDe, con Eduardo De Filippo, Sophia Loren, Silvana Mangano, Paolo Stoppa e Totò, il film di Predi martedì 27 agosto dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa diDee dei 70 anni del film. In Sala Darsena al Lido, alle ore 20.30 del 27 agosto è stato proiettato,diin prima mondiale nella versione restaurata digitale 4K a cura di Cinecittà per iniziativa della Filmauro Srl di Aurelio e Luigi De Laurentiis, a partire dal negativo scena 35mm e dal negativo colonne ottiche 35mm mono, e con la supervisione artistica di Andrea De