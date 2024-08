Inter andamento dei prestiti | Esposito ancora protagonista

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Sebastianoconferma l’ottima prestazione della prima giornata. RIEPILOGO– In casaè un periodocaldo per quanto riguarda i. In attesa che Franco Carboni venga ufficializzato dal Venezia dopo la fine anticipata col River Plate, il principaleè Sebastiano. L’attaccante classe 2002 entra solo nella ripresa di Roma-Empoli, ma riesce comunque a lasciare il segno sulla gara. Guadagnandosi il rigore che si rivela decisivo per la vittoria finale dei toscani. Un’ottima partenza per il talento campano, che all’sperano di vedere confermata per tutto l’anno. In Ligue 1 arriva l’esordio di Valentin Carboni, in campo nel finale di Marsiglia-Reims. E lo stesso vale per Martin Satriano.