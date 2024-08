Domani il lancio della missione spaziale Polaris Dawn

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Atteso permattina, alle 9:38 ora italiana, ildi, la primaprivata a prevedere un'attività extraveicolare, ovvero una 'passeggiata', e che si spingerà fino a 1.400 chilometri di altezza, la più alta con umani a bordo dopo le missioni lunari Apollo. Ilche sarà trasmesso in streaming sul sito ANSA Scienza è stato rinviato amattina a causa di una perdita nel sistema di caricamento dell'elio usato per pressurizzare il combustibile. La, finanziata dall'imprenditore statunitense Jared Isaacman e gestita da SpaceX, sarebbe dovuta partire a fine luglio con una capsula Dragon a bordo di un razzo Falcon 9 dal CentroKennedy in Florida ma il traffico diretto alla Stazioneinternazionale ha fatto slittaredi alcune settimane e ora sono emersi alcuni piccoli problemi tecnici.