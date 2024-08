Cyberbullismo e Revenge Porn | come la pandemia ha amplificato nuove forme di devianza online

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 27 agosto 2024) L’articolo scientifico di Antonio Gattamelata, intitolatol’emergenza pandemica hadi, affronta con rigore il tema dele del, due fenomeni che, già in crescita prima del 2020, hanno subito un’impennata preoccupante durante ladi COVID-19. Questi fenomeni non sono nuovi, ma l’isolamento forzato e la maggiore dipendenza dai dispositivi digitali hanno creato un terreno fertile per la loro diffusione, aggravando le loro conseguenze. Il: un bullismo senza confini Ilrappresenta una forma di violenza moderna che, a differenza del bullismo tradizionale, non conosce limiti spazio-temporali.