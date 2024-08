Calciomercato Catanzaro ufficiale l’arrivo di Nicolò Buso | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilpiazza un nuovo colpo di. La società tramite i propri canali ufficiali, comunica l’ingaggio dell’attaccantedal Lecco. Il comunicato del club “Con una importante operazione di mercato, l’USsi assicura le prestazioni dell’attaccante classe 2000, in arrivo a titolo temporaneo dal Lecco, formazione in cui si è messo in evidenza cui nello scorso campionato di serie B giocando 34 partite, mettendo a segno 9 gol e confezionando 3 assist. L’attaccante veneto, cresciuto nelle giovanili del Cesena, negli ultimi tre anni con la maglia bluceleste ha collezionato complessivamente 99 presenze con 19 reti e 10 assist.