Bologna centro assistenza smartphone chiuso per 15 giorni per ricettazione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 27 agosto 2024) I Carabinieri della StazioneIndipendenza hanno recentemente denunciato alla Procura diun imprenditore straniero sulla trentina, titolare di une riparazionisituato nelcittà , per il reato di. L’operazione è scattata dopo che i Carabinieri si sono recati presso il negozio per recuperare un iPhone 13 rubato a una donna di circa cinquanta anni, che lo aveva lasciato incustodito in auto mentre gettava la spazzatura. Grazie alla funzione di geolocalizzazione del dispositivo, la proprietaria è riuscita a localizzare il suo telefono proprio all’interno deldi riparazioni, portando così all’intervento delle forze dell’ordine.