Basket serie B Blacks Vico capitano | È motivo di orgoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) Sebastianè il nuovodei. La 28enne guardia argentina è alla quarta stagione consecutiva con i Raggisolaris e in carriera ricoprirà per la seconda volta questo ruolo dopo averlo fatto a Matera inB nella stagione 2013/14. "Per prima cosa voglio sottolineare che prendo il posto di un ex compagno ma anche di un amico che è stato tanti anni a Faenza (Marco Petrucci,dal 2020 al 2024; ndr) – sottolinea Sebastian-. Sono molto contento, onorato e felice di questa scelta che ha fatto la società insieme allo staff tecnico e ai ragazzi. Mi prendo questo ruolo che è una grande responsabilità, perché è un collegamento tra società, squadra, tifoseria e città, e cercherò di portare tutta la mia esperienza e di accompagnare i miei compagni durante tutto l’anno nella loro crescita sotto tutti gli aspetti e non solamente cestistico.