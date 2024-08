Apple watch 10 e nuovi iPhone | cosa aspettarsi dall' evento ‘It' s glowtime’ del 9 settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)ha ufficialmente annunciato che il suo attesodi lancio si terrà il 92024. Questo, denominato "It's Glowtime", si svolgerà presso l'Park di Cupertino e sarà trasmesso in diretta streaming a livello globale. L'inizio è previsto per le 19:00 ora italiana. Tutte le novità attese16 Il protagonista principale dell'sarà la nuova serie di16. Si prevede chepresenterà quattro modelli:16,16 Plus,16 Pro e16 Pro Max. Tra le novità più attese ci sono l'introduzione del nuovo processoreA18, che offrirà prestazioni migliorate, e l'inclusione di un Action Button su tutti i modelli.