Alena Seredova svela se ha mai pensato di perdonare Gianluigi Buffon per tentare di ricompattare la famiglia

(Di martedì 27 agosto 2024), modella e attrice di origini ceche, è stata al centro dell’attenzione mediatica per anni, soprattutto per la sua relazione con il celebre portiere. Il matrimonio tra la, una delle coppie più seguite del panorama italiano, si è concluso nel 2014, lasciando molti fan e curiosi a chiedersi cosa fosse realmente successo.si sono conosciuti nel 2005 e, dopo il corteggiamento, la loro storia d’amore è decollata rapidamente. La coppia si è sposata nel 2011, in una cerimonia sontuosa a Praga, città natale di. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Louis Thomas e David Lee. Per anni, la loro relazione è sembrata solida, rappresentando una delle unioni più ammirate nel mondo dello sport e dello spettacolo italiano.