Verona-Juventus programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ile isudi, match valido per la seconda giornata di. Due squadre che non potevano partire meglio all’esordio: 3-0 per gli scaligeri contro il Napoli e 3-0 per i bianconeri contro il Como. Per motivi diversi, vincere di nuovo sarebbe un segnale importantissimo e al Bentegodi in palio ci sono pertanto tre punti di eccezionale peso. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 26 agosto. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.SportFace.