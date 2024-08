Uccisa da un ubriaco Mamma in scooter travolta da una macchina mentre va al lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) VIAREGGIO (Lucca) L’ultimo pensiero prima di mettere in moto loè stato per suo figlio 14enne che ancora dormiva, quando lei alle 6 del mattino è uscita di casa per andare al. Un pensiero dolce come solo una madre può avere per il suo bambino che cresce. E che non vedrà mai adulto, perché lei, Laura Chiricuta, 46 anni residente a Torre del Lago, al– all’Universo 24 di Lido di Camaiore dove prestava servizio come barista – non è mai arrivata. Il suoè stato travolto da un’auto condotta a folle velocità in pieno centro a Viareggio da un automobilista – un 28enne di Poggibonsi – poi risultato positivo all’alcoltest. Losi è letteralmente spezzato in due. Come i sogni di Laura, arrivata dalla Romania una quindicina di anni fa nella speranza di trovare una vita migliore. Si era sposata, aveva avuto un figlio, oggi 14enne.