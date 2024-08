Tutto quello che vuoi sapere del Barbie Phone prezzo compreso

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 agosto 2024) Se ne è tanto parlato e finalmente tra pochi giorni sarà lanciato sul mercato: il nuovissimo ““, nato sulla scia del grande successo del filmdi Sofia Coppola, è un nuovo telefono a conchiglia, nato dalla collaborazione tra Mattel e HMD Global, l’azienda dietro al rilancio dei telefoni Nokia. Il dispositivo rappresenta una fusione tra la nostalgia dell’iconico accessorio giocattolo die la crescente domanda per i telefoni semplici e privi di distrazioni, noti come “features”. Con un design che richiama fortemente il classico stile, in tonalità di rosa acceso, il telefono è una versione reimmaginata del Nokia 2660. Sebbene non sia uno smart, offre funzionalità di base come chiamate, messaggi e una fotocamera, rivolgendosi a chi desidera una pausa dalla costante connessione digitale.