Tutti abbiamo bisogno di amore anche Joker

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 26 agosto 2024)di Todd Phillips (2019) narra le origini diattraverso la nascita di un antisociale, il vero antieroe. Perché cos’è un antisociale se non l’esito di un percorso tormentato, di cui la società non è capace di occuparsi?è il frutto del bene che non gli è mai stato donato. Sulla nuova versione del personaggio ci sono numerosi piani di lettura: c’è quello più diretto e contemporaneo, che ci dice della nascita del populismo, nel senso dell’opposizione al padrone e alle istituzioni. C’è poi la visione più intimista, riguardante l’universo distesso, che ci racconta della sofferenza dei disadattati e del fatto che, senza alcuna colpa, siano vittime della società.