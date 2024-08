Torino l’ultima trovata | una ruota panoramica davanti al Monte dei Cappuccini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)novità ain tema di grandi eventi è la. In realtà sono anni che se ne parla: negli ultimi quindici anni si è parlato di installarla al Parco del Valentino, poi in Piazza Vittorio, adesso una delibera della Giunta Comunale del 6 agosto scorso – con voto unanime degli Assessori, tra i quali se ne segnala uno apposito ai Grandi Eventi (tale Domenico Carretta) – ha rilanciato l’idea. Laverrebbe installata in coincidenza con le ATP Finals, sotto forma di “installazione a carattere sperimentale e temporaneo”, per il periodo che va dall’ottobre 2024 al marzo 2025, trovando collocazione nei Giardini intitolati a Leone Ginzburg sulla sponda destra del Po. È un po’ come se qualcuno avesse regalato unaalla città e il suo governo debba assolutamente decidere dove piazzarla. Insomma,dellanon può fare proprio a meno.