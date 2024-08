Test drive gratuito con la Tesla in provincia di Latina L’appuntamento a metà settembre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un’opportunità unica per provare unaDomenica 152024, dalle 10 alle 19, gli appassionati di auto elettriche avranno un’occasione irripetibile:organizza un evento esclusivo presso l’Hotel Tirreno di. Durante l’evento, i partecipanti potranno provare su strada due veicoli elettricicongratuiti di 15 minuti, scoprendo di persona la potenza e la tecnologia di queste auto all’avanguardia. Un’opportunità da non perdere, considerando che la sedepiù vicina si trova a Roma.: il futuro della mobilità sostenibileè sinonimo di innovazione e sostenibilità. Con una presenza globale e oltre centomila dipendenti, la missione dell’azienda è ridurre le emissioni di CO2 per un mondo più vivibile.