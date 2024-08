Si sorprenderà Vannacci nel sapere che i nostri antenati genetici sono africani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) QUI trovate le puntate precedenti Tutti gli esseri umani appartengono ad un’unica specie, Homo sapiens sapiens, einterfecondi: qualunque coppia può (almeno in teoria e in assenza di malattie genetiche) generare figli fertili. Se ogni uomo avesse uguale probabilità di accoppiarsi con ogni donna si assisterebbe ad un continuo riassortimento di varianti geniche e la popolazione mondiale sarebbe identica nelle sue frequenze geniche in qualsiasi parte del mondo: non esisterebbero gradienti di frequenze geniche, gruppi, etnie, sub-popolazioni, etc. Ovviamente questa situazione non si verifica: la probabilità che due individui si incontrino e si innamorino è tanto maggiore quanto più questi vivono vicini, parlano la stessa lingua e condividono la stessa cultura.