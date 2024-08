Schianto in moto coinvolti ragazzo e ragazza giovanissimi | è tragedia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Solbiate Olona (Varese) –nella notte a Solbiate Olona, in provincia di Varese, dove un incidente stradale ha causato la morte di un 17enne e il ferimento grave di una 16enne. L’incidente è avvenuto in via Cesare Battisti e le dinamiche sono ancora al vaglio della polizia stradale. Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi erano in sella a unache si è schiantata contro la recinzione di un cantiere situato a bordo strada. Fortunatamente, nell’impatto non sono rimastialtri veicoli. I soccorsi del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, trasportando i due giovani in codice rosso agli ospedali di Busto Arsizio e Legnano. Le condizioni del 17enne sono apparse subito gravissime, e ilè deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.