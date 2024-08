Rissa in strada finisce a coltellate | feriti e denunce in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Scontro Violento nei Pressi dell’Ex Sito Industriale Svar Nella notte di ieri, un feroce scontro tra due gruppi di stranieri, probabilmente tutti di origini nordafricane, è degenerato in violenza. Laè avvenuta in, tra via Romagnoli e via Persicara, nelle vicinanze dell’ex sito industriale Svar, alle porte di. Uso di Armi eDurante lo scontro, uno degli individui coinvolti ha brandito un coltello, ferendo un algerino che è rimasto a terra sanguinante. Sul posto è stato trovato anche un altro suo connazionale, anch’egli ferito. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: uno ae l’altro ad Aprilia. Indagini eI Carabinieri della Compagnia distanno ricostruendo le dinamiche dell’accaduto. Nonostante le ferite subite, entrambi gli uomini sono stati denunciati in stato di libertà.