Portuense rimaneggiata Consandolo domina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024): Guidi, Frighi (20’st Hassan), Ambrosecchia (1’st Nicolasi), Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Giberti, Colombani (41st Farsi), Colino, Berto (20’st Chahbouni). A disp. Lesi, Mazzoni, Trotta, Kalogeropoulos. All. Dirani.: Catozzo, Gaiani, Cavalieri (23’st Luciani), Sovrani, Alberi, Taroni (18’st Sassoli), Masu, Formigoni, Melandri (35’st Cobianchi), Braghiroli, Fantoni (18’st Baglietti). A disp. Lofiego, Bariani, Piazzi, Schincaglia, Sivieri. All. Mariani. Arbitro: Fornabaio. Marcatori: 44’ pt Sovrani, 15’ st Giberti, 22’st Liri, 32’st Colombani Vince in rimonta ile accompagna alla porta della coppa la, che è rimasta in partita solo nel primo tempo.