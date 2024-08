Paolo Nespoli e i due astronauti intrappolati per otto mesi sulla Iss | Sarà come una vacanza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024)è rimasto per 313 giorni, due ore e 36 minutiStazione Stapziale Internazionale. L’astronauta, 67 anni, oggi è in pensione. Ma, spiega in un’intervista a Il Giornale, guarda quasi con invidia» a Butch Wilmore e Suni Williams, i dueche, a causa di un problema allo Starliner della Boeing, si sono ritrovati a dover allungare il loro periodoIss dagligiorni previsti a. La Nasa ha deciso che tornerannoterra nel febbraio 2025SpaceX di Elon Musk.conosce bene i due: «So che hanno aspettato a lungo questa missione: poterla fare a fine carriera è una cosa importante. Sono molto coinvolti nel progetto: prima che andassi in pensione, nel 2018, già vi lavoravano».