Pagelle Cagliari-Como 1-1 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

(Di lunedì 26 agosto 2024) Piccoli e Cutrone in gol. E sono loro i migliori in campo di1-1. Nelledel posticipo della seconda giornata diA, spicca il 6.5 per Scuffet, mentre Reina ha qualche responsabilità sull’1-0. Buona prova per Augello (6.5). Meno bene Zappa (5.5) che si è perso Cutrone nel calcio d’angolo dell’1-1. Al 3? la prima emozione del match con Belotti che va in gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 13? si accende Luvumbo, ma Reina devia il suo tiro sul palo poi in angolo.pericoloso con Strefezza al 33?, ma Audero fa buona guardia. Nel finale del primo tempo è ila sbloccare il risultato. Merito di Piccoli che sfrutta un assist di Luperto e un’uscita indecisa di Reina per spizzare in rete di testa. Al 53? il pareggio: Dossena svetta a centro area sul corner di Strefezza, Cutrone taglia dietro a Zappa e batte Scuffet da due passi col piatto destro.