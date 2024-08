Numana si prepara alle Prefinali Nazionali Miss Italia 2024

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 26 agosto 2024) Grande attesa aper lerelative all’ambito titolo di. Lesi terranno nelle Marche, da mercoledì 4 settembre a sabato 7 settembre, esattamente presso il suggestivo Resort De Angelis. Stiamo parlando del bellissimo centro/villaggio vacanze situato a(Ancona), nella splendida zona della Riviera del Conero. L’annuncio dal deus ex machina del concorso di bellezza, Dott.ssa Patrizia Mirigliani, è arrivato a inizio estate direttamente sui social network., come specificato, dovrebbero partecipare oltre duecento concorrenti da tutta la penisola. New entry dell’edizionediè l’Academy, con vere e proprie Masterclass tenute datissime coach al femminile, formate da volti assai noti del mondo professionale e dello spettacolo.