Naufragio yacht Bayesian indagato il comandante Cutfield

(Di lunedì 26 agosto 2024) Èufficialmente pere omicidio plurimo colposi James, 50 anni, ilneozelandese del, il veliero affondato una settimana fa a Porticello nel palermitano in cui sono morte sette persone. La notizia è stata anticipata da alcuni organi di stampa e confermata dall'agenzia di stampa Ansa. I magistrati della Procura di Termini Imerese lo hanno ascoltato ieri pomeriggio per la seconda volta a distanza di una settimana. L'iscrizione nel registro degli indagati al momento del soloè propedeutica al conferimento degli incarichi della procura per le autopsie che saranno eseguite dai medici dell'istituto di medicina legale del Policlinico sulle sette vittime. I nodi su cui lavora la procura La procura di Termini Imerese ha deciso per l'iscrizione nel registro didopo averlo interrogato ieri per la seconda volta.