Morto Sven Goran Eriksson | il tumore il video d' addio e il grande dolore in una carriera da vincente

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il mondo del calcio piange la morte di. L'allenatore svedese aveva 76 anni, lo scorso gennaio aveva annunciato di combattere con unal pancreas non operabile e negli ultimi mesi aveva intrapreso un commovente tour in vari stadi europei, per salutare i tifosi. "Vivete la vita fino alla fine, spero di essere ricordato come un bravo uomo", è stato l'ultimo messaggio che il mister, ex Goteborg, Roma, Fiorentina, Benfica, Sampdoria, Lazio e Nazionale inglese, aveva affidato pochi giorni fa alle telecamere del docufilm, che andrà in onda su Amazon Prime. Un testamento umano, prima ancora sportivo, per il mister che ha ripercorso i momenti più importanti della sua