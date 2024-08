Medicina rigenerativa il Progetto SECRET rivoluziona le cure di malattie neurologiche e cardiovascolari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Exploring the therapeutic potential of perinatal cellomes” è il titolo completo del, una rete di dottorato innovativa finanziata dal programma Horizon Europe – Azione Marie Sk?odowska-Curie, che ha ottenuto un significativo finanziamento di 2,5 milioni di euro dalla Commissione Europea. Ilè interamente dedicato alla caratterizzazione deiomi perinatali con potenziale rigenerativo per i disturbi neurologici e. Coordinato a livello europeo dalla professoressa Ornella Parolini, ordinario di Biologia Cellulare e Applicata presso la Facoltà die Chirurgia, ilcoinvolge numerose eccellenze accademiche e di ricerca.