Matteo Berrettini si gode il successo al primo turno degli US Open | Ho vinto con testa e cuore

(Di lunedì 26 agosto 2024) Esordio positivo pera New York. L’azzurro si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 6-3. Una partita quasi sempre nelle mani di, che si è un po’ complicato la vita nel corso della prima frazione. Una voltail tie-break, il match del nostro portacolori è stato meno problematico, sfruttando meglio anche le sue caratteristiche di gioco, più adatte di quelle del mancino iberico. “In questo posto ho sempre avuto bei ricordi fino all’anno scorso. C’è tanto lavoro per arrivare fino a qui, ho ricevuto tanto affetto, fa piacere so che potevo giocare meglio, la preparazione al torneo non è stata ottimale, ma ci ho messo“, ha dichiarato ai microfoni di SuperTennis. Descrivendo la partita,si è soffermato sulparziale: “Ero sopra di un break e mi sono incartato da solo però succede.