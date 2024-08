LIVE Musetti-Opelka US Open 2024 in DIRETTA | il toscano deve sfatare il tabù a New York contro l’altissimo americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’intra Lorenzoe Reilly, partita valevole per il primo turno degli US. La dea bendata ha voltato le spalle al tennistaoffrendogli un esordio complicatoil gigante americano Reilly. Tra i due giocatori ci sono tre precedenti, tutti ad appannaggio dello statunitense che non ha mai perso neppure un set. Il primo inrisale al 2021 sulla terra di Roma (6-4, 6-4). I due si sono affrontanti anche agli USdello stesso anno (7-6, 7-5, 6-4) e ad Indian Wells 2022 (6-1, 6-4). Negli ultimi mesiha compiuto diversi passi in avanti: l’azzurro ha sfatato ildell’erba, riuscendo ad inanellare una buona serie di risultati tra cui il bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi