L’Inter inizia i lavori anti Atalanta | un importante rientro in gruppo!

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha giàto i. Venerdì, infatti, sfida tutta nerazzurra tra i meneghini e gli orobici. Inzaghi recupera un giocatore. AVVIO – Nuovo inizio di settimana per, che ha cominciato iper preparare il difficile match di venerdì sera contro l’. La squadra di Simone Inzaghi, sabato sera, ha ottenuto il suo primo successo stagionale battendo il Lecce per 2-0, grazie alle reti Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu. Ora arriverà la Dea, campionessa in carica dell’ultima edizione dell’Europa League, dunque un test molto più probante e tosto rispetto all’uscita contro i salentini. I campioni d’Italia si sono allenati stamattina ad Appiano Gentile e si è registrare unin: ossia quello di Stefan de Vrij. L’olandese ha infatti svolto lavoro con la squadra, mentre non si è visto Lautaro Martinez.