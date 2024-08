Inzaghi | Eriksson è stato un grande uomo un esempio Sarà sempre con me

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Simoneha espresso il suo messaggio di commiato per la scomparsa di Sven. Forte il carico emotivo che si desume dalle sue parole. IL RICORDO – Il tecnico dell’Inter Simoneha effettuato il suo cordoglio per la morte di Svena causa di una malattia incurabile. Le sue parole sono state riportate dal sito ufficiale dell’Inter: «Per me rappresenta undolore la scomparsa di Sven-Göran. Ero giovanissimo, appena arrivato a Roma e mi ha aiutato moltissimo, èfondamentale nel mio percorso di crescita come calciatore e come. Ammiravo la sua calma, la sua educazione, ilrispetto che aveva nei confronti di tutti. Per me èfonte d’ispirazione. Io sono qui anche grazie a lui e ai suoi insegnamenti. Sven èun, undi vita per tutti».