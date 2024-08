Il traforo della Guinza | | A settembre lavori al via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sta per finire l’attesa per l’apertura del cantiereGiunza. Da metà"si partirà con i– dice il commissario straordinario Massimo Simonini –. Le ditte che hanno vinto l’appalto stanno predisponendo il campo base per gli operai. Direi che tra il 2025 e il 2026 avremmo tutti i progetti esecutivi pronti. Per farli partire aspettiamo i finanziamenti. Stiamo predisponendo anche tutte le uscite che sono pensate per un percorso a 4 corsie, ma di questo se ne riparlerà nel 2032 perché il problema sono i soldi. E’ comunque intenzione di raddoppiare le canne del, strada che andrà a collegare le Marche con l’Umbria, città di Castello, ed anche la Toscana fino ad arrivare a Grosseto".