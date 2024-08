Il matrimonio all’italiana di Ed Westwick alias Chuck Bass in Costiera

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 agosto 2024) Hanno scelto una canzone iconica, Nell’aria di Marcella Bella, per dare ai propri follower su Instagram un assaggio del loro giorno più importante. Edha sposato la modella e attrice Amy Jackson in Italia. Dopo essersi uniti civilmente con una piccola cerimonia a Londra lo scorso 9 agosto, l’attore che ha prestato il volto al fascinosonella serie cult Gossip Girl, 37 anni, e la modella e attrice, 32 anni, hanno detto «Lo voglio» per la seconda volta sabato 24 agosto con unda sogno.