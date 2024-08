Ieri in Campania | si aggrava il bilancio dell’incidente lungo la Statale 18

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 25 agosto 2024. Avellino – Siilmortale di sabato pomeriggiola SS 18 allo svincolo per Paestum, in direzione Salerno. Dopo la morte sul colpo di Cosimo Spagnuolo e Roxana, coppia originaria di Atripalda, questa mattina è deceduto anche l’uomo di 49 anni alla guida dall’auto che si è scontrata con la moto della coppia. (LEGGI QUI) Benevento – “Nessuna orda di barbari, come vorrebbe far credere cercando l’ennesima speculazione politica la minoranza, ha assaltato l’Hortus conclusus, anche perché all’Hortus non si è svolto assolutamente nulla. Si fa riferimento invece ad un’iniziativa che è andata in scena nello Spazio Eventi che è un luogo ideato per finalità e contesti proprio di questa natura.