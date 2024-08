Disastro Milan arriva la contromossa | nuovo rinforzo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ilè pronto a chiudere per un: Ibrahimovic si muove in prima persona, i rossoneri accelerano i tempi Un punto in due partite. Nemmeno il più pessimista tra i tifosi delsi sarebbe aspettato un inizio così da incubo nella nuova stagione di Serie A. Il progetto di Paulo Fonseca, al momento, stenta a decollare ed i supporters rossoneri sono più preoccupati che mai. A San Siro sono già piovuti i primi fischi sulla squadra, capace di incassare 4 gol nelle prime due giornate di campionato. Da tempo immemore non si vedeva una partenza così da incubo dalle parti diello. Ed in molti, sui social, si sono scatenati nuovamente contro la dirigenza per quanto riguarda la scelta dell’allenatore. Da chi voleva Antonio Conte o Maurizio Sarri – il nativo di Bagnoli è peraltro ancora libero – fino ai nostalgici di Stefano Pioli.