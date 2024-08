Colpo di scena tra gli ex volti del Grande Fratello | la decisione estrema dopo il reality

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) I due ex protagonisti delhanno preso unache non è affatto passata inosservata. Ecco cosa è successo. Sta crescendo sempre di più l’attesa per il famososhow, che non può fare a meno di sorprendere i telespettatori con le tante sorprese che hanno in serbo per loro. Anche nell’ultima edizione ci sono infatti stati diversi colpi di, e i fan hanno potuto conoscere appieno le personalità dei vari partecipanti, che sono entrati nella Casa più spiata d’Italia e che hanno sperimentato questa nuova avventura televisiva.dial– cityrumors.itAd attirare l’attenzione è stata adesso la notizia di un gesto fatto dai due ex gieffinila fine delshow.