Cisgiordania l' invasione di cui tutti sanno ma nessuno parla

(Di lunedì 26 agosto 2024) Danneggiamento, furto, rapina, violenza fisica, omicidio. Sono questi i reati che da anni i coloni ed i soldati israeliani stanno commettendo, impuniti, ai danni del popolo palestinese in. Il copione è collaudato: viene preso di mira un insediamento palestinese, ed in nome della sicurezza, vengono espropriati i terreni per consentire la costruzione di infrastrutture funzionali appunto alla messa in sicurezza dell'area. La prevedibile reazione degli oppressi viene rubricata come attentato alla Sicurezza, quindi vengono effettuate perquisizioni, arresti nei confronti dei cosiddetti terroristi, le loro proprietà vengono distrutte, le loro famiglie evacuate. In alcuni casi vengono confiscati bestiame e possedimenti terrieri in modo da poter espandere gli insediamenti propri.