Che fine ha fatto Dori Ghezzi e cosa fa oggi la moglie di De André

(Di lunedì 26 agosto 2024) Con un solo sguardo, il primo, Fabrizio Deavevano già capito di essere fatti l’uno per l’altra. Come una folgorazione, un momento unico, che ti segna per sempre, che dipinge il futuro. La loro storia d’amore, sbocciata negli anni 70 e durata fino alla morte del cantautore genovese (11 gennaio 1999), è stata una delle più importanti di sempre nel mondo dello spettacolo e ancoraconserva la sua forza, come sempre vivido esempio di educazione sentimentale., classe 1946, è nata a Lentate sul Seveso nella provincia di Monza e nel corso della sua vita ha costruito una carriera bellissima, sempre legata alla musica di cui si è iniziata a interessare già da bambina. Dalla morte del marito, sopraggiunta nel 1999, gestisce il suo patrimonio artistico.