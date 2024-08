Caporali ordini in chat e il giro di soldi virtuali Per lavorare in Lombardia bisogna pagare il pizzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano, 26 agosto 2024 – La somma pattuita, da consegnare in contanti per poter, è di 600 euro, detratti dallo stipendio mensile. “Sono i rimborsi che ti dicevo, sono i miei, fammi un favore se riesci stasera a prepararli che sono senza un euro”, scrive il caporale a un manovale. “Vuoi che ti faccio un bonifico e te lisubito?”, risponde l’uomo, acconsentendo alla richiesta. Poi si mettono d’accordo per un prelievo, fissando un incontro per la consegna dei contanti. In un’altra, su WhatsApp, il caporale avvisa l’operaio che l’impresa gli ha bonificato una somma, fatta figurare come rimborso, che poi va consegnata a lui, come in altre occasioni. “Devo andare sabato mattina in posta perché non mi fa prelevare tanto”, risponde il lavoratore. Due conversazioni, finite sul tavolo della Filca Cisl di Milano, che sono la dimostrazione plastica di uno schema rodato.