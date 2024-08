Bimba morta nell’incidente con la Smart | denunciata la madre

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 agosto 2024)con lalaperché la teneva seduta in braccio Una bambina di soli 8 anni, Michelle Volpe, è deceduta in seguito al ribaltamento di un’autovettura. L’incidente è avvenuto ieri 25 agosto e ha portato all’arresto del conducente, un uomo di 47 anni, Francesco D’Alterio, con l’accusa di omicidio stradale. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’auto, una, fosse occupata da quattro persone: il conducente, la compagna e le due figlie di quest’ultima. La piccola vittima era seduta sulle gambe della, Anna Boscaglia di 37 anni. La donna viaggiava senza cintura di sicurezza e non aver vigilato sulle figlie. È statain stato di libertà anche lei per omicidio stradale. A rendere ancora più grave la vicenda è emerso che l’uomo alla guida non era in possesso della patente e che l’autovettura non era assicurata.