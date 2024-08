Bibione bambina di 8 anni annega mentre fa il bagno in mare

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tragedia in. Unadi 8di nazionalità tedesca èta, nel pomeriggio di oggi, nella zona della centralissima Piazza Zenit della località marittima nel Venezianofaceva il. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri la piccola, che sapeva nuotare, è andata in acqua con i genitori che la controllavano dalla battigia. In quel momento però c'era molta gente in acqua e nessuno in un primo momento si è accorto che la bimba era in difficoltà. Scattato l'allarme è stata portata a riva da un bagnino e successivamente assistita dai sanitari del vicino centro medico d'emergenza. Quindi è intervenuto un elicottero da Padova ma per lanon c'è stato nulla da fare. Le indagini sono a carico dei Carabinieri dicoordinati dalla Procura di Pordenone.