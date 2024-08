Bayesian il comandante James Cutfield indagato Le domande sul portellone del tender Attesa per le autopsie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’iscrizione era questione di pochi giorni e così è stato. Secondo quanto riporta La Repubblica la procura di Termini Imerese – completate le operazioni di recupero dei corpi dal velieroe terminato il primo giro di audizioni – haper naufragio, omicidio plurimo e lesioni colposi il, neozalandese di 51 anni. A una settimana dalla tromba d’aria che ha fatto affondare a Porticello l’imbarcazione, in cui sono morte sette persone, è arrivata la prima svolta giudiziaria.era stato sentito di nuovo dagli inquirenti. Il pm ha voluto chiarire con il capitano quanto emerso nel corso delle testimonianze raccolte dagli altri sopravvissuti e, in particolare, dagli ospiti che avrebbero dichiarato che non era stato dato nessun allarme nel corso dei 16 minuti che hanno visto affondare la nave.