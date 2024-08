Bayesian è svolta nelle indagini | comandante indagato per omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) PORTICELLO (PA) – James Cutfield,del veliero, affondato lunedì notteacque di Porticello nel palermitano, è stato ufficialmenteper naufragio ecolposo plurimo. L’incidente ha provocato la morte di sette persone. I magistrati di Termini Imerese hanno ascoltato Cutfield ieri pomeriggio per la seconda volta in una settimana. L’audizione, durata oltre due ore, si è concentrata su dettagli cruciali riguardanti l’apertura del portellone del tender, la posizione della deriva mobile e le azioni intraprese dalle ore 3.50, quando le condizioni meteorologiche sono peggiorate, fino alle 4.06, momento in cui è stato emesso il segnale automatico di affondamento.