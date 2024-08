Bambina morta nel rogo l’incendio partito dal forno a microonde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Santa Croce sull’Arno (Pisa), 26 agosto 2024 – Quattro anni. Inghiottita dal fumo della morte mentre stava dormendo nel suo lettino. Ha anche cercato, spinta dall’istinto di sopravvivenza, di uscire dalla stanza. Ma non ce l’ha fatta. E’ caduta vicino alla porta dove i vigili del fuoco l’hanno trovata prima di consegnarla ai soccorritori. La piccola Mame Diara era ospite di una famiglia di connazionali senegalesi a Santa Croce. Era arrivata sabato con il babbo e non aveva voluto tornare a casa, a Pontedera, perché voleva giocare con gli amichetti, nipoti della donna che ieri mattina, dopo essere stata portata in salvo dai pompieri con una scala a pioli, ha detto che in camera c’era la piccolina che stava dormendo.