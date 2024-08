Alcione festa da prof | Cresciamo in ogni gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Esordio più bello era difficile da immaginare. L’aveva assaggiato la durezza del calcio tra i pro, colpito 2-0 dall’Entella nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Si presentava a Caravaggio, al cospetto dell’Atalanta Under 23 che ha chiuso l’ultima stagione ai playoff, sapendo di avere di fronte un ostacolo reso ancora più complicato dalle tante assenze (Ciappellano, Foglio, Gueye, Morselli, Pessolani, Samele e Stabile). Ha sfruttato, però, al meglio le indecisioni dei bergamaschi per vincere 2-1, gol di Invernizzi e Batti, festeggiando l’esordio assoluto in C con una grande vittoria.