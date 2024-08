Valditara al Meeting | Lo Ius scholae? Più che gli anni conta la condivisione di valori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)zzare le differenze, il rapporto tra scuola e impresa, ridare autorevolezza ai docenti. Il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe, ospite deldi Rimini, affronta il tema della scuola a 360° e dice la sua su un tema intrinsecamente collegato a quello dell'istruzione, lo Iusche tanto sta facendo discutere la maggioranza di governo. "ZZARE LE DIFFERENZE" "Se la persona dello studente è al centro" della scuola "dobbiamozzare le differenze", spiega il ministro dal palco della kermesse organizzata come ogni anno da Comunione e Liberazione, nel panel "L'educazione non è accumulo: le competenze non cognitive". "Dal punto di vista dell'azione concreta, (dobbiamo) uscire da quel modello vecchio di scuola che considerava unitaria l'intelligenza", ha aggiunto, sottolineando la "pluralità delle intelligenze".